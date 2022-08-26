Мебель из массива от производителя

Изготовление мебели из дерева по индивидуальному заказу в срок от 5 до 14 дней

Обставьте помещение красивой мебелью из массива – предлагаем качественные предметы интерьера собственного производства из натурального дерева – сосны, березы, дуба и бука.

Предоставляем как готовые варианты, так и эксклюзивные предметы мебели на заказ.

Сообщите необходимые размеры, цвета и прочие пожелания, выполним проект в указанные сроки. Доставим продукцию до подъезда бесплатно, при необходимости поднимем на этаж и соберем.

Предоставляем гарантию на мебель, сроком от 1 года. Тщательно отбираем сырьё, материалы и фурнитуру для производства мебели, предоставляем соответствующие сертификаты.