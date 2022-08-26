Мебель из массива от производителя

Шкафы, кровати и тумбы
Кровати, комоды, шкафы и столы
в одном стиле
Изготовление по индивидуальному заказу
в срок от 5 до 14 дней
Размеры, цвет
конфигурация полок на заказ
Закажите кровать для ребенка
с собственным рисунком!
Предлагаем окраску изделии в цвет из
классической цветовой коллекции RAL
Cтрогий отбор сырья и контроль
качества на каждом этапе производства
Обставьте помещение красивой мебелью из массива – предлагаем качественные предметы интерьера собственного производства из натурального дерева – сосны, березы, дуба и бука.
Предоставляем как готовые варианты, так и эксклюзивные предметы мебели на заказ.
Сообщите необходимые размеры, цвета и прочие пожелания, выполним проект в указанные сроки. Доставим продукцию до подъезда бесплатно, при необходимости поднимем на этаж и соберем.
Предоставляем гарантию на мебель, сроком от 1 года. Тщательно отбираем сырьё, материалы и фурнитуру для производства мебели, предоставляем соответствующие сертификаты.
Сэкономьте бюджет - предметы из натурального дерева по сниженной цене!
Артикул: ММПС- 12Стол "ММПС- 12"
20 611 ₽
Артикул: ММПС-11Стол " ММПС-11"
14 820 ₽
Артикул:Сервант Стюард 260
40 664 ₽
Артикул: ММШ-128Шкаф деревянный купе "ММШ-128"
57 146 ₽
Артикул: ММШ-116Шкаф "ММШ-116"
21 649 ₽
Мебель из массива продуманная до мелочей
Артикул: Нова
Кровать двуспальная "Нова"
11 249 ₽
Артикул:
Кровать "Веста"
11 424 ₽
Артикул: Соната
Кровать "Соната"
12 653 ₽
Артикул: Муза
Кровать Муза 80x190
7 840 ₽
Артикул: Гера
Кровать Гера 90х200
7 940 ₽
Артикул:
Кровать "Находка"
8 218 ₽
Артикул: Омега
Кровать "Омега" прямая с мягкой вставкой
14 635 ₽
Артикул: ММК-17
Комод "ММК-17"
16 178 ₽
Артикул: Муза
Кровать "Муза"
7 840 ₽
Артикул: КР-021
Кровать "Лира"
11 642 ₽
Артикул: Гера
Кровать "Гера"
11 989 ₽
Артикул:
Шкаф Laura 220
83 861 ₽
Артикул:
Кровать Стюард с мягкой вставкой
38 100 ₽
Артикул:
Кровать Стюард 110 из бука
31 800 ₽
Артикул: Okaeri (мини)
Комод Okaeri 31
24 010 ₽
Артикул: Okaeri (мини)
Тумба Okaeri 21
9 935 ₽
Артикул: ММШ-95-дуб
Шкаф из дуба "ММШ-95"
125 068 ₽
Обустройте свой дом со вкусом
Хотите необычные предметы интерьера – предлагаем различные варианты цветового оформления, отделки, ручек, декорирования, ножек и т. д.
Оформите покупку онлайн – привезем мебель в удобное для вас время, в Москве стоимость 500 руб. Если потребуется, соберем мебель из массива, цена услуги – от 5% от стоимости предмета.
Не придется долго ждать – готовые изделия всегда есть в наличии на складе, транспортируем товар машинами из собственного автопарка. Доставим мебель в сохранности.
Будьте уверены в качестве – используем только настоящее дерево и проверенную фурнитуру. На всю мебель из массива действует гарантия в течение 12 месяцев со дня покупки.
26.08.2022
Алексей
Заказывал тумбу по своим размерам on-line. Очень доволен, сроками и качеством исполнения. Прекрасная обратная связь в случае непредвиденных обстоятельств.
22.04.2020
Дмитрий Елесеев
Заказывал кровати индивидуального исполнения в Загородный отлель. Компания изготовила 15 заказных кроватей в сравнительно короткий срок и по приемлемой цене
27.03.2020
Алексей Емельянов
Заказал матрас "Комфорт плюс" с дачной кроватью. Менеджеры все грамотно объяснили, согласовали удобное для меня время доставки. Все доставили в срок. Матрас очень порадовал, по цене в разы меньше, но по своим свойствам ничем не уступает аналогам от известных брендов!
26.01.2020
Сергей
Покупал мебель себе в квартиру и дачу, также советовал друзьям и родственникам. С браком не сталкивались, Бесплатная доставка до подъезда, очень удобно!
16.01.2020
Екатерина
Очень понравилась мебель из массива. Кровать получилась просто шикарной.