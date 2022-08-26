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Мебель из коллекции Бланш

Шкафы, кровати и тумбы



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Мебель Стюард

Кровати, комоды, шкафы и столы
в одном стиле


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Мебель из массива от производителя с доставкой по Москве и МО

Изготовление по индивидуальному заказу
в срок от 5 до 14 дней

Каталог
Собери свой Шкаф

Размеры, цвет
конфигурация полок на заказ

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Печать на детских кроватях!

Закажите кровать для ребенка
с собственным рисунком!

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Цвет из коллекции RAL

Предлагаем окраску изделии в цвет из
классической цветовой коллекции RAL

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Наше преимущество!

Cтрогий отбор сырья и контроль
качества на каждом этапе производства

Подробно
Деревянный письменный стол Белый комод Кровать в цвете Венге
Деревянный письменный стол Белый комод Кровать в цвете Венге

Мебель из массива от производителя

Изготовление мебели из дерева по индивидуальному заказу в срок от 5 до 14 дней

Обставьте помещение красивой мебелью из массива – предлагаем качественные предметы интерьера собственного производства из натурального дерева – сосны, березы, дуба и бука.

Предоставляем как готовые варианты, так и эксклюзивные предметы мебели на заказ.

Сообщите необходимые размеры, цвета и прочие пожелания, выполним проект в указанные сроки. Доставим продукцию до подъезда бесплатно, при необходимости поднимем на этаж и соберем.

Предоставляем гарантию на мебель, сроком от 1 года. Тщательно отбираем сырьё, материалы и фурнитуру для производства мебели, предоставляем соответствующие сертификаты.

Каталог мебели из массива

Коллекции (485)

Коллекции

Шкафы (145)

Шкафы

Кровати (415)

Кровати

Матрасы (76)

Матрасы

Комоды (46)

Комоды

Тумбы (65)

Тумбы

Столы (60)

Столы

Кухни (22)

Кухни

Акции и скидки на мебель из массива

Сэкономьте бюджет - предметы из натурального дерева по сниженной цене!

Стол "ММПС- 12"

Артикул: ММПС- 12

Стол "ММПС- 12"

20 611 ₽

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Шкаф Стюард 220

Артикул:

Шкаф Стюард 220

77 790 ₽

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Стол " ММПС-11"

Артикул: ММПС-11

Стол " ММПС-11"

14 820 ₽

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Шкаф Стюард 240

Артикул:

Шкаф Стюард 240

139 472 ₽

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Шкаф "ММШ-116"

Артикул: ММШ-116

Шкаф "ММШ-116"

21 649 ₽

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Мебель из массива продуманная до мелочей

Экологически чистая мебель от производителя из сосны и березы

Обустройте свой дом со вкусом

1
Заказ по размерам

Хотите необычные предметы интерьера – предлагаем различные варианты цветового оформления, отделки, ручек, декорирования, ножек и т. д.

2
Доставка В Москве и МО

Оформите покупку онлайн – привезем мебель в удобное для вас время, в Москве стоимость 500 руб. Если потребуется, соберем мебель из массива, цена услуги – от 5% от стоимости предмета.

3
Точно в срок

Не придется долго ждать – готовые изделия всегда есть в наличии на складе, транспортируем товар машинами из собственного автопарка. Доставим мебель в сохранности.

4
100% качество

Будьте уверены в качестве – используем только настоящее дерево и проверенную фурнитуру. На всю мебель из массива действует гарантия в течение 12 месяцев со дня покупки.

Отвечаем за качество мебели и услуг - отзывы о нашей работе

26.08.2022

Алексей

Заказывал тумбу по своим размерам on-line. Очень доволен, сроками и качеством исполнения. Прекрасная обратная связь в случае непредвиденных обстоятельств.

22.04.2020

Дмитрий Елесеев

Заказывал кровати индивидуального исполнения в Загородный отлель. Компания изготовила 15 заказных кроватей в сравнительно короткий срок и по приемлемой цене

27.03.2020

Алексей Емельянов

Заказал матрас "Комфорт плюс" с дачной кроватью. Менеджеры все грамотно объяснили, согласовали удобное для меня время доставки. Все доставили в срок. Матрас очень порадовал, по цене в разы меньше, но по своим свойствам ничем не уступает аналогам от известных брендов!  

26.01.2020

Сергей

Покупал мебель себе в квартиру и дачу, также советовал друзьям и родственникам. С браком не сталкивались, Бесплатная доставка до подъезда, очень удобно!

16.01.2020

Екатерина

Очень понравилась мебель из массива. Кровать получилась просто шикарной.

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Закажите мебель из дерева - заполните форму обратной связи, бесплатно проконсультируем и рассчитаем стоимость проекта.

8 (499) 113-35-10 Заказать обратный звонок E-mail: info@massiv-murom.ru Адрес: г.Москва, Строительный проезд, д. 14, с. 5 Режим работы: Прием заказов онлайн осуществляется круглосуточно,
обработка ежедневно с 8.00 до 21.00. ️ Добавить сайт в закладки
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